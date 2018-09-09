Denize gitmek yerine ebru yaptılar

Ayvalık sonbaharı ebru sergisi ile karşılıyor. İki yıldır ebru sanatı üzerine çalışmalar yapan farklı yaştan sanatçılar hazırladıkları eserleri Biz Sanat Atölyesi’nde güzel bir sergi ile sanatseverlerle paylaştı.

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Yaşları 8 ile 70 arasında değişen 6 sanatçının ebru eserlerinden oluşan sergi Ayvalık Biz Sanat Galerisi'nde açıldı. Turgut Alp Can eğitmenliğinde iki yıllık ebru çalışmalarını sergileyen Melis Kare, Ayşe Bade Eşbeoğlu, Zeynep Gürman, Vildan Köken, Serap Yıldırım ve Naim Pehlivan'ın sergi açılışına çok sayıda Ayvalıklı katıldı. Ebru sanatının farklı teknikler hazırlanan örneklerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.



FARKLI HİKAYELERİ GÖRMEK MÜMKÜN

Açılışta konuşan Turgut Alp Can, iki yıldır büyük bir özveri ile çalışmalar yaptıklarını anlattı: “Özellikle genç katılımcılarımız yaz sıcağında yaşıtları denize giderken buraya gelip ebru çalıştılar. Çok uzun saatler süren çalışmalarında farklı teknikleri uygulayarak ortaya güzel eserler çıkardılar. Ebru felsefesinin geleneksel teknikle uygulandığı bu eserlerde farklı hikayeleri görmek mümkün” dedi. Etkinlik sonunda Zeynep Gürman ve Ayşe Bade Eşbeoğlu gitarla mini bir dinleti verdiler.

Geleneksel el sanatlarından olan ebru sanatında, teknede renkler suyun ve sanatçının ruh haline göre şekilleniyor. Kökeni çok eskilere dayanan bu sanatta, suyun üzerinden kağıda geçen renkler hikayelerine göre görsel bir şölene dönüşüyor.