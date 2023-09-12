Denizli’de 3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeği bulundu

Denizli'nin Çal ilçesinde yer alan, üç yıl önce kazı çalışmalarının başladığı Aşağıseyit Höyüğü'nde arkeologlar onlarca ton toprağın içinden bir milimetreden daha küçük üzüm çekirdeği buldu.

Selami AYDIN

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Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Höyüğü’ndeki kazı çalışmalarına İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erim Konakçı başkanlık ediyor. Üç yıldır süren kazılarda önemli verilere ulaşıldı. Araştırmalarda Roma, Helenistik ve Geç Tunç Çağı’na ait tabakalara ulaşıldı.

Helenistik dönemde büyük kireç taşlarından inşa edilmiş sur duvarı ile çevrili olduğu tespit edilen kazı alanında, bu döneme ilişkin günlük kullanım kapları, mutfak alanları tespit edildi.

Bölgenin az sayıda asker barındıran bir kale veya gözlem noktası olduğunu düşünülüyor.

Kazı çalışmalarında Milattan Önce 15 ve 16’ncı yüzyıllara tarihlenen Geç Tunç Çağı’na ait iki tabaka da tespit edildi. Döneme ait dörtgen planlı yapılar, ocaklar ve fırınlar bulundu.

Alanda yürütülen kazı çalışmaları sırasında arkeologlar bazı tohum örneklerine de rastladı. Geç Tunç Çağı’nın erken evresine ait tabakalarda Milattan Önce 1600’lü yıllara tarihlenen arpa, buğday, siyez buğdayı ve üzüm çekirdeği bulundu. Hâlâ şaraplık üzüm üretiminin yaygın olduğu bölgede üzüm çekirdeğinin bir milimetreden daha küçük olduğu ve ancak üçte birlik kısmının günümüze ulaştığı kaydedildi.

Höyükteki arkeobotanik veriler üzerinde Tübingen Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Doğa Karakaya’nın çalışma yaptığı öğrenildi. Mikroskop altında fotoğraflanan üzüm çekirdeği ve diğer bulgular üzerinde yapılan çalışmaların, Çal yöresinin geçmiş tarım gelenekleri hakkında yeni ve kapsamlı bilgiler vermesi bekleniyor.

“SAVUNMA DUVARIYLA ÇEVRİLİ”

Yerleşim hakkında bilgi veren Konakçı, “Yapılan kazılarda Helenistik dönemde yerleşimin etrafının bir savunma duvarıyla, bir savunma sistemiyle çevrili olduğunu tespit ettik. Bu savunma sistemini kullanan insanların ve askerlerin hem oturdukları mekanlar hem de günlük tüketim alışkanlıklarına yönelik veriler bulduk. Geç Tunç Çağı’na ilişkin ise Milattan Önce 12 ile 16 yüzyıl arasına tarihlenen iki evreyi tespit ettik. Ve evrelere ait mekanlar, ocaklar, fırınlar bulduk. Bu yıl arkeozooloji çalışmaların yanı sıra arkeobotanik çalışmalar da başladı. Onda da yine hem Helenistik dönemde hem Geç Tunç Çağı’nda kullanılan tohum türleri, bitki türleri hakkında bilgiler edindik. Arpa ve buğdayın tüketilmiş olduğuna dair veriler elde ettik. Bir tane üzüm çekirdeği bulundu. O da bu bölgelerde Milattan Önce 1500’lerde üzüm tüketimine dair yeni bir bilgiyi sundu” diye konuştu.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan da “Bölgenin ne kadar değerli olduğunu turizm açısından bir kez daha gördük. Kazı çalışmaları bittikten sonra bölgeyi turizme açmış olacağız” dedi.