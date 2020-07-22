Denzel Washington ve Julia Roberts, Netflix yapımı filmin başrollerinde yer alacak

Netflix, Leave the World Behind, romanının haklarını satın aldı. Romanın film uyarlamasında başrolleri Denzel Washington ve Julia Roberts üstlenecek. Rumaan Alam’ın önümüzdeki aylarda raflarda yer alacak olan romanın uyarlamasını Mr. Robot ve Homecoming dizilerinin yaratıcısı olan Sam Esmail çekecek. Esmail, aynı zamanda filmimn senaryosunu da yazacak.

Filmin yapımcıları arasında yönetmen Esmail, Denzel Washington ve Julia Roberts bulunuyor. Romanın konusu ise ergen yaştaki çocuklarıyla birlikte kırsalda bir ev kiralayıp tatile çıkan Amanda ve Clay çiftinin, bir anda tüm şehrin karanlığa gömülmesiyle başlayan ilginç hikayesine odaklanıyor. Romanın ırk ve sınıf meselelerine değindiği ve hikayede geçen aileler üzerinden günümüzde yaşananlara ışık tutuyor.