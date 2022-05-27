Depeche Mode üyesi Andy Fletcher hayatını kaybetti

Depeche Mode’un klavyecisi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü İngiliz grup Depeche Mode'un klavyecisi Andy Fletcher 60 yaşında hayatını kaybetti.

Grup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yakın arkadaşımızın, ailemizden birinin ve grup üyemizin zamansız ölümü karşısında şoke olduk ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup, solist Dave Gahan, gruptan sonradan ayrılan Alan Wilder, Andrew Fletcher ve Martin Gore tarafından 1980’de kurulmuştu. Depeche Mode'un Personal Jesus ve Enjoy the Silence gibi ünlü şarkılarının yaratıcılarından biri olan Fletcher, 2 çocuk babasıydı.