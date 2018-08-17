Depremzede Meral Şurabatır Atlan, acının kitabını yazdı

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Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Eskişehir Sivrihisar Caddesi'nde yıkılan tek bina olan Tarhan Apartmanı'nda depremi yaşayan 34 yaşındaki Meral Şurabatır Atlan, yaşadıklarını ve göçük altında geçirdiği 20 saati kaleme aldı. Misafir olarak gittikleri evde depremi yaşayan depremzede Meral Şurabatır Atlan, depremde ağabeyi Metin Şurabatır ve teyzesi Bahriye Bahtiyar'ı kaybeden Atlan, kitabının ismini ‘İlk Önce Yldızları Gördüm' koydu. Enkaz altından ilk önce baş tarafının çıkartıldığını belirten Atlan, “Bana enkazda ulaştıklarında baş tarafımdan kazarak beni çıkartmaya çalıştılar ve enkazdan ilk başım çıktı ve o karanlığın içinde gördüğüm ilk şey gökyüzündeki yıldızlar oldu. Yıldızları gördüğüm an ‘İşte buraya kadar, kurtulduk, ölmedik, yaşıyoruz’ dediğim ve kabusun bittiği andı. Bundan dolayı kitabımın adına ‘İlk Önce Yıldızları Gördüm’ adını verdim” dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri biriminde görevli, evli ve bir çocuk annesi Atlan, misafir olarak gittikleri teyzesinin evinde yakalandıkları depremde, ağabeyi Metin Şurabatır ile teyzesi Bahriye Bahtiyar’ı kaybetti. Atlan, yaşadığı felaketi şöyle anlattı:

“Ağabeyim Metin, gece teyzemin evine gelmişti. Teyzem, ben ve ağabeyim aynı oda da yatıyorduk. Gece yattığımızda ağabeyim kendi yeri ile benim yerimi zorla kolumdan çekiştirerek değiştirdi ve teyzemin yanına yatmamı istedi. Daha sonra uyurken deprem oldu. Depremde Eskişehir’de sadece bizim bulunduğumuz apartman yıkıldı. Deprem sırasında ağabeyimin göğsünün üzerine kolon devrilmiş ve o anda hayatını kaybetmiş. Benim enkaz altında olduğum yer de çok karanlık ve dardı. Başımın üstüne bir koltuk, o koltuğun üzerine de bir kolon devrilmişti. Yan tarafımda da bir çamaşır makinesi vardı. Bu makinenin üzerine de bir kolon devrilmişti. Ben de ‘Hayat üçgeni’ denilen yerde kalmışım. Sağ kolum ve sağ bacağım kolon altında kalmış. Enkaz altında teyzemle yan yanaydık ve ben enkazdan çıkasıya kadar teyzem yaşıyordu. Teyzemle sürekli konuşup birbirimize moral vermeye çalıştık, bağırdık, yardım istedik ama sesimizi kimseye duyuramadık. Teyzemin uykusu geldi ve onu uyutmamak için şarkı bile söyledim. Teyzeme “Seni anan benim için doğurmuş'' şarkısını söyledim. Beni enkaz altından 20 saat sonra çıkardılar benim arkamdan da teyzemi çıkarmışlar ve teyzemin ambulansta kalbi durmuş hastanede de hayatını kaybetmiş.”

ANIT YAPILSIN

Eskişehir’de yıkılan ve kendisinin de enkazı altında kaldığı Tarhan Apartmanı’nın yerine yeni bir apartman yapıldığını belirten Meral Şurabatır Atlan, “Ben buranın özel kalmasını isterdim. Ancak olmadı yerine yeni bir bina yapıldı. Felaketin üzerinden 19 yıl geçti ama şuan bile bir parka, Marmara depreminde Eskişehir’de hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu bir anıt yapılabilir. Bizler de bundan sonra her yıl 17 Ağustos’ta kaybettiğimiz yakınlarımız için bu anıtın önünde anma töreni düzenleyebiliriz” dedi.

KAYIPLARI OLMAYANLAR DEPREMİ UNUTTU

Atlan, depremi yaşamayanların unuttuğunu ifade ederek, “Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ diyenler depremi maalesef unuttu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Depremi yaşayanlar, bir yakınını veya malını kaybedenler bu acıyı hiçbir zaman unutmayacak. Dilerim ki ülkemiz bir daha böylesine büyük bir felaket yaşamaz” dedi.