Derbinin kazananı belli

Türkiye bu akşam Galatasaray-Fenerbahçe maçına odaklandı. Usta tiyatrocular Ali Poyrazoğlu ve Behzat Uygur, derbinin kazananını açıkladı.

Futbolseverler, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına kitlendi. Derbi için geri sayım sürerken, tiyatrocular Ali Poyrazoğlu ve Behzat Uygur da akşam tiyatroseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Bu akşam Samsun’da Marko Paşa oyunu ile perde açmaya hazırlanan Behzat Uygur, biletlerin tükendiğini belirterek, “Derbinin kazananı tiyatro. teşekkürler Samsun” mesajını paylaştı.

Ali Poyrazoğlu ise derbi ile aynı saatte Antalya’da Tak Tak Takıntı oyununu sahneleyecek. Poyrazoğlu da biletlerin tükendiğini açıklayarak, “Maçı biz aldık” yorumunu yaptı.