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Dershane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre dershane mi, dersane mi?
Dershane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre dershane mi, dersane mi?
Türçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'dershane'dir. Dershane mi, dersane mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 8 Temmuz 2019 - 10:07

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘dershane’dir.

DERSHANE NE DEMEK:

1- Derslik,

2- Öğrencilere okul dışında para ile ders veren özel kuruluş.

DERSHANE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “dershane mi, dersane mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı dershane şeklinde olmalıdır.

dersane (Yanlış kullanım)
dershane (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanabilmek için dershaneye gitmeyi çok istiyor.”

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Son güncelleme: 10:32 - 08.07.2019
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