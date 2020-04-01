Derya Bedavacı’dan yeni şarkı… ‘Naz Değil’

'Sayende' albümünün ardından Hakan Altun ile yaptığı düeti 'Kavuşmalıyız' ve son olarak 'Deme' adlı teklisi ile milyonların kalbini titreten Derya Bedavacı’dan şimdi de yeni bir şarkı 'Naz Değil'...

Buğulu sesi, kendine özgü yorumu, sahnedeki güçlü performansı ve şarkıları ile adından sıkça söz ettiren, müzik dünyasının parlayan yıldızı Derya Bedavacı, kendi doğum günü olan 10 Mart'ta yeni teklisi ‘Naz Değil'i tüm sevenlerine hediye etti.

Yaptığı şarkılardaki melankolik, romantik ve samimi müzik dilini bir kez daha dinleyenlerine hissettirecek olan ‘Naz Değil' in sözleri Derya Bedavacı' ya, bestesi ise kendisi ve eşi Murat Bedavacı‘ya ait.

Aydın Kara prodüktörlüğünde gerçekleştirilen ‘Naz Değil' in aranjesine ise Berkay Şenol imzalı. ‘Naz Değil' şarkısının video klibi Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde, Ümraniye Platoları'nda çekildi.