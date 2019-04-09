Destek alamayan Kelebekler, Sundance’ı kazandı, TRT’ye iş yapanlar desteği kaptı

2019-2 sayılı Sinema Destekleme Kurulu kararını açıkladı. En çok desteği TRT'de birçok yapıma imza atan Neden Film aldı. İkinci sırada ise Semih Kaplanoğlu'nun şirketi Kaplan Yapım yer aldı. Üçüncü sırada da yine TRT'ye birçok program çeken İstanbul Medya Akademisi bulundu. Desteklerle ilgili TRT'ye yapım satan şirketlerin zirvede bulunması dikkat çekti. Kararlarıyla kimi dönem tartışma yaratan kurul, Tolga Karaçelik'in geçtiğimiz yıl Sundance Film Festivali'nde ödül kazandığı Kelebekler filmin destek vermemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019-2 sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararını açıkladı. “İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen” ve “Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım” türlerinde 38 projeye Bakanlık tarafından 32 milyon 350 bin lira destek sağlandı.Sinema alanındaki projeler, meslek birliklerince belirlenen isimler ile akademisyen ve uzmanlardan oluşan 14 kişilik destekleme kurulu tarafından değerlendirildi.

32 MİLYONU TL’Yİ AŞKIN DESTEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada animasyon türünde de 3 uzun metrajlı filmin desteklendiği bildirildi. 394 projenin değerlendirildiği kurul toplantısında; ilk filmini gerçekleştirecek 13 yönetmen projesine 9 milyon 250 bin lira, 25 uzun metrajlı kurgu film yapım projesine ise 23 milyon 100 bin lira olmak üzere toplam 32 milyon 350 bin lira destek verildi.

TRT’YE İŞ YAPANLAR ZİRVEDE

En çok destek alan yapımlar ise dikkat çekiciydi.

TRT’ye birçok yapım hazırlayan Ahmet Tarık Güven’e ait Neden Film, 1 milyon 250 bin TL destek aldı.

Buğday filminin galasını Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştiren Semih Kaplanoğlu’nun yapım şirketi 1 milyon 200 bin TL ile en çok desteği alan ikinci şirket oldu.

Üçüncü sırada da yine TRT’ye birçok yapım hazırlayan İstanbul Medya Akademisi (1 milyon 100 bin tl destek) yer aldı.



DESTEK ALAMAYAN ‘KELEBEKLER’ ÖDÜLE UÇMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Sundance Film Festivali’nde ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü alan Tolga Karaçelik’in Kelebekler’i destek almamıştı.

Bu yıl ikinci uzun metraj filmi Küçük Şeyler’i çeken Kıvanç Sezer’in de kurul tarafından destek alamaması sektörde yankı bulmuştu. Karaçelik, mesleki dayanışma örneği göstererek, Sezer’e yapım desteği verme kararı almıştı.

