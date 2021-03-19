Dünyanın birbirimize destek olduğumuz, inandığımız noktada çok daha güzelleştiği mesajını veren 15 ünlü ismin kendi destek hikâyelerini paylaştıkları kitabın satışından elde edilen gelir TEV bünyesinde oluşturulan “TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu” aracılığıyla geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimleri için kullanılacak.

15 ÜNLÜ İSİM BİRARAYA GELDİ

Sağlık çalışanlarımız, içinde bulunduğumuz olağanüstü pandemi koşullarında her gün her saat insanüstü çabalarla mücadele etmeye devam ediyor. Voonka öncülüğünde bir araya gelen 15 ünlü isim “Destek Hayat Değiştirir” projesi kapsamında destek hikâyelerini kitaplaştırdı.

Görsel yönetmenliğini fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un üstlendiği “Destek Hayat Değiştirir” projesinde TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, araştırmacı-gazeteci Ayşe Arman, tasarımcı Bünyamin Aydın, milli tenisçi Çağla Büyükakçay, müzisyen Ferman Akgül, milli basketbolcu Furkan Korkmaz, girişimci iş kadını Gamze Cizreli, oyuncu Gonca Vuslateri, eğitmen-yönetmen oyuncu Haldun Dormen, tiyatrocu-oyuncu Rutkay Aziz, müzisyen Kalben, gazeteci-sunucu Mirgün Cabas, akademisyen Prof. Dr. Murat Baş, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Karşıyaka basketbol kakımı başantrenörü Ufuk Sarıca ve oyuncu Yetkin Dikinciler hayatlarını değiştiren destek hikâyelerini paylaştı.

BÜYÜK DEĞİŞİMLER YARATIR

Kampotu İlaç Genel Müdürü Hakan Keleş şunları söyledi: “Gerçekten bazen minik bir destek bile çok büyük değişimler yaratabilir. Voonka olarak hayata geçirdiğimiz projede 15 değerli ismin hepimize ilham kaynağı olacak hikâyelerini bir projede ve bir kitapta bir araya getirdik. Proje dahilindeki tüm bağışlar Türk Eğitim Vakfı ile oluşturduğumuz TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu ile geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimine

aktarılacak. Amacımız bu dönemde hepimiz için insanüstü bir gayret sarfeden sağlık çalışanlarımıza bir farkındalık yaratarak kendilerine bir nebze olsun destek olmak. Türk Eğitim Vakfı'na ve projemize destek veren tüm isimlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

KOLEKSİYON KİTABI HAZIRLANDI

Geleceğin Sağlık Çalışanları için ünlü isimlerin destek hikâyelerinden ve özel fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon kitabı hazırlandı. www. destekhayatdegistirir.com adresinden TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu'na 3 farklı bağış olanağı sunulmaktadır.

Bu bağışlar karşılığında destekçilere imzalı e-teşekkür kartı, ‘Destek Hayat Değiştirir' koleksiyon kitabı veya tüm katılımcıların imzalarını taşıyan özel kutulu ‘Destek Hayat Değiştirir' koleksiyon kitabı hediye edilecektir. Bu özel projeyle birlikte ‘Geleceğin Sağlık Çalışanları'na daha iyi bir eğitim imkanı

sağlamak hedefleniyor.