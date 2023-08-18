DETİS’ten Tamer Karadağlı açıklaması: Liyakaten değil siyaseten

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı'nın atanmasına ilişkin Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS) bir açıklama yaptı.

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Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS), geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne yapılan Tamer Karadağlı atamasına tepki gösterdi.

DETİS’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sanat evrenseldir -ve elbette- politiktir ama Devlet Tiyatrosu gibi sanat kurumlarının ideolojiler üstü olması, günlük politikaya alet olmaması ve hiçbir siyasi görüşün hizmetine girmemesi gerekir” ifadeleri kullanıldı.

“SİYASİ SÖYLEMLERİ ÖNEMLİ BİR HANDİKAP”

Kişilerin sözlerinin ve tavırlarının sanatsal kimliği oluşturduğuna vurgu yapılan metinde, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanan Sayın Tamer Karadağlı’nın, bazı ‘sansasyonel’ çıkışları ve siyasi söylemleri halen önemli bir handikap olarak durmaktadır, bu durum, tarafsız bir sanat yönetimi anlayışına yönelik kuşkuları daha da artırmaktadır” denildi.

“KURUMU İYİ TANIMASI GEREKİYOR”

Atamanın siyaseten yapıldığı belirtilen açıklamada “Genel Sanat Yönetmenliği’ne aday olacak kişinin kurumu her yönüyle iyi tanıması gerekiyor. Söyleyecek bir sözünün, bir sanat anlayışının, yani sanatsal bir projesinin olması gerekir. Kurumun kuruluş ilkelerini, sanat anlayışını, teamüllerini, kurum içi ilişkileri bilen liyakatli sanatçıları varken, dışarıdan, Devlet Tiyatroları ile hiç ilgisi olmayan birinin atanması, bu atamanın liyakaten değil de siyaseten yapıldığını düşündürmektedir. Devlet Tiyatroları, geçmişte de kuruluş ilkelerinin aksi yönünde yönetilmeye kalkışıldığında aksaklıklar yaşanmış ve ciddi hatalar yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“ÖZERK VE ÖZGÜR OLMALI”

Açıklama “Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, aynı zamanda Devlet Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni de olduğu bilinciyle özerk, özgür, özgün bir kurum olması için çaba harcamalıdır. Devlet Tiyatroları deneyim, el ve akıl birliği ile yönetilmeyi hak eden, Türkiye'nin çağdaş yüzü olan bir kültür ve sanat kurumudur. Sahnelerimizin ışığı hiç sönmeden, ülkenin her yerine yayılarak aynı kararlılıkla hayatı aydınlatmaya devam edecektir” ifadeleriyle tamamlandı.