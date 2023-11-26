Dev buz kütleleri testere ve ütüyle sanat eserine dönüşüyor

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Ata Buz Müzesi'nde üretilen dev buzları testereyle yontup, 100 veya 200 derecedeki ütü ısısıyla şekillendiriyor.

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Erzurum’da 2019 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor. Üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyeleri öncülüğünde müzede, aralıklarla yeni projeler üretilerek ziyaretçilere farklı sergiler sunuluyor.

Buz üretimiyle başlanan sanatsal yolculukta öğrenciler, hocaların gözetiminde çeşitli araç gereçlerle dev buz kalıplarını birer esere dönüştürüyor.



Motorlu ve normal testere ile bıçak gibi malzemelerle yontulan dev buz kalıplarına şekil vermek için ütüler de kullanılıyor. Çalışmanın şekline göre 100 veya 200 derece verilen ütü ısısıyla buzlar kısmen eritiliyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı ve Ata Buz Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, öğrencilerin seçmeli olarak yer aldıkları buz dersinde heykeller ve çeşitli sanat eserleri yaptıklarını söyledi.

Bulat, “Eksi 5 derece, buz kütlelerinin birbirine yapışması için ısıtılmış bir araç lazım oluyor. Bu ısıtmayı da ütülerle yapıyoruz. Ütü ısıttığı zaman buz suya dönüşüyor. Bunlar birbirine yapıştırırken, montalarken, büyütürken kullanılıyor. El testere ve makineli elektrik testerelerini de formu biçimlerken kullanıyoruz.” dedi.

Buzların blok halinde 10-12 günde üretildiğini işaret eden Bulat, şunları kaydetti:

“Buzlar blok olarak üretilince testerelerle kesiliyor ve depolanıyor. Buzlar belli miktara ulaşacağı zamana kadar da proje aşaması olan çizim, tasarım, maket gibi işlemler yapılıyor. Çizimlerden sonra öğrencilerimiz, hocalarımızın kontrolünde uygulamaya geçiyor. Burada bir yapıyı sıfırdan inşa ediyoruz. Ortalama 1 aya bir yapı sonuçlanıyor. Müzemizin dünyadaki diğer örneklerinden farkı, sanat öğrencilerimizin burayı atölye gibi kullanmaları. Bu çalışmanın da her şeyini yaşayarak öğreniyorlar. Gelecekte de buz heykel sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanıyor.”

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Dinç, haftada 5 saat buzdan heykel eğitimi gördüklerini söyledi.

Öğrencilerden Handan Polat da buz müzesi dikkatini çektiği için heykel bölümünü seçtiğini ifade ederek, “Zor ama eğlenceli. Hevesle gelip hevesle çalışıyoruz. Evler yapıyoruz. İnşallah bitince ortaya güzel bir eser çıkacak” diye konuştu. (AA)