Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde kıyım! 330 kişi sürgün edildi

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Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi ve Dokümantasyon olmak üzere üç daire başkanlığının bulunduğu Devlet Arşivi Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle, yeni sistem gereğince, Cumhurbaşkanlığı bünyesine dahil edildi ve kurumun ismi Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı oldu.

Kulturservisi’nden Aslı Uluşahin’in haberine göre, bu değişimin ardından Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan 524 kişiden 330’u başka kurumlara sürgün edildi.

30 YILLIK ÇALIŞAN SGK’YA ATANDI

30 yıla yakın bir süredir Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nda çalışan Sinan Çuluk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu’na atandığını şöyle duyurdu: “Başbakanlık ilga edilince personeli de bir aydır ‘havuzda' boy sırasına göre dağıtımını bekleyen alabalıklar gibiydi. Sonunda dağıtım gerçekleşti, adı tarihten silinen Osmanlı Arşivi'nin henüz kesin sayısını tespit edemediğim ama çok sayıda personeli başka kurumlara nakledildiler. 5 yıldan 31 yıla kadar sürelerle çalışmış, Osmanlı Arşivi'ne emek vermiş arkadaşlarımız bir internet sayfasından nakledildikleri yerleri öğrendiler. Ben de 28.5 yıllık bir arşiv personeli olarak bu şekilde yeni tayin edildiğim görev yerimi öğrendim. Bundan sonra SGK İstanbul Müdürlüğü bünyesinde Araştırmacı kadrosunda devlet memuriyetim sürecektir.”

İddialara göre, bu kıyımın ardında 2012 yılından bu yana, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak çalışan Prof.Dr. Uğur Ünal yer alıyor.