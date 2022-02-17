Devlet opera sanatçısı Mithat Demokan vefat etti

Devlet opera sanatçısı Mithat Demokan, 96 yaşında vefat etti.

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10 gün önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan sanatçı Mithat Demokan hayata veda ettiç

2009 yılından beri Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi’nde yaşayan Mithat Demokan, 2019’da Marmaris Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yılı dolayısıyla çekilen filmde o dönem huzurevindeki usta sanatçı Altan Karındaş ile kameraların karşısına geçmişti.

Yaşlılıktan kaynaklı ciddi rahatsızlıklar geçirmelerine rağmen Atatürk ile ilgili bir film teklifi gelince hastalıklarını unutup yıllar sonra kamera karşısına geçen iki sanatçının performansı ayakta alkışlanmış, bir dakikalık film büyük ilgi görmüştü.

“ATATÜRK HER ZAMAN VAR”

Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet sevdasıyla tanınan Demokan, filmle ilgili duygularını şu sözlerle anlatmıştı: “Çocuklar filmin teklifini sunduklarında tereddütsüz kabul ettim. Atatürk demek Türkiye demek. Elbette ayağa kalkacağız.”

Gençlere de nasihatlerde bulunan Demokan, “Atatürk her zaman var. Biz onsuz yapamayız. Atatürk’ü okuyun ama onu anlayarak, yaşayarak, Atatürk’ü içinizde hissederek okuyun. Atatürk her şeydir, bunu sakın unutmayın” ifadelerini kullanmıştı.

Mithat Demokan için Armutalan Camii’nde cenaze namazı kılındı. Danimarka’da yaşayan bir kızı olan Demokan’ı Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummuhan Kabaçam, huzurevi sakinleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar son yolculuğuna uğurladı. Demokan Armutalan Mezarlığı’na defnedildi. (İHA)

