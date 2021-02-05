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Devlet Tiyatroları 10 şehirde sanatçı alacak

Devlet Tiyatroları, 10 şehirde 81’i sanatçı kalanı teknik personel toplam 119 yeni istihdam için sınav açtığını duyurdu. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:27, 05/02/2021
Haberler Kültür Sanat
Devlet Tiyatroları 10 şehirde sanatçı alacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro müdürlüklerinde görev yapmak üzere personel alacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B maddesi uyarınca 81 sanatçı ollmak üzere teknik personelle birlikte toplam 119 kişi sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sanatçılar performanslarıyla, diğer personel mülakatla sınav tarihi ve sonuçları bakanlığın internet sitesinden yayınlanacak.

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Yayınlanma Tarihi:09:15,