Devlet Tiyatroları 7 farklı oyunla turneye çıkıyor

Devlet Tiyatroları 16-22 Ocak tarihleri arasında, 11 il ve 2 ilçede 7 farklı oyunla seyirci karşısına çıkacak.

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Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre turne kapsamında, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bartın, Zonguldak, Edirne, Tekirdağ, Mardin, Samsun, Nevşehir, Kayseri ve Sinop’un yanı sıra Edirne’nin Keşan ve Sinop’un Boyabat ilçelerinde 7 oyun 28 temsille sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu, “Leyla ile Mecnun” adlı oyunu 18 Ocak’ta Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Devlet Tiyatrosu ve 20-21 Ocak’ta Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde sergileyecek.

“Hayal Dükkanı” adlı çocuk oyunu, 18 Ocak’ta Bartın Kültür Merkezi Sahnesi ve 20-21 Ocak’ta Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.

“Vatan Yahut Namık Kemal” adlı oyun, 17-18 ve 19 Ocak’ta Edirne Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 20 Ocak’ta Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu ve 22 Ocak’ta Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Sahnesi'nde sergilenecek.

“Bizim Yunus” adlı oyun, 17-18 Ocak’ta Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu, “Eyvah Yine Karıştı” adlı oyunla, 17-18 Ocak’ta Samsun Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyircilerin karşısına çıkacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, “Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını” adlı oyunu ve 17 Ocak’ta Nevşehir Damat İbrahim Paşa Salonu ve 19-20-21 Ocak tarihlerinde Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, “Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” adlı oyunu 17 Ocak’ta Boyabat Kültür Merkezi Sahnesi, 18-19 Ocak’ta Sinop Kültür Merkezi Sahnesi ve 21 Ocak’ta Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Sahnesi'nde sergileyecek.

(AA)