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Devlet Tiyatroları işçilerinden grev kararı

Devlet Tiyatrolarında çalışan işçiler, düşük ücret dayatmasına karşı grev kararı aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:08, 09/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Devlet Tiyatroları işçilerinden grev kararı

Devlet Tiyatroları işçileri uzun süredir bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışan işçilerle aynı haklara sahip olmak için çaba sarf ediyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki halihazırdaki toplu iş sözleşmesinin, çok düşük rakamlar altında olan TÜHİS’in klasik toplu iş sözleşmesine mahkum edilmesine karşı Devlet Tiyatroları işçileri grev kararı aldı.

4 Haziran’da yapılan grev oylamasına göre işçilerin yüzde 96’sı greve “Evet” dedi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “9 Haziran tarihine kadar herhangi bir itirazın olmaması durumunda sonuçlar ilgili sendikaya iletilerek grev uygulamaya konulacaktır” denildi.

Açıklamada, ayrıca yetkili sendikalar olan Hak-İş Öz Büro İş tarafından oylama öncesi işçilerin telefonla aranarak grev oylamasında hayır oyu kullanması yönünde telkinde bulunulduğu iddia edildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:10:54,