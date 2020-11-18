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Devlet Tiyatroları’nda saat değişikliği
Devlet Tiyatroları’nda saat değişikliği
Devlet Tiyatrolarında cumartesi günleri saat 19.30'da başlayacak gösterimler, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren saat 15.00'te başlayacak.
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 18 Kasım 2020 - 16:11

Covid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde uygulanacak hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışındaki sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Devlet Tiyatroları cumartesi gösterimlerinin saatlerini değiştirdiğini açıkladı.

Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yerleşik ve turne sahnelerimizde cumartesi günleri saat 19.30’da başlayacak olan gösterimlerimizin başlama saatleri, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren yeni Covid-19 tedbirleri nedeniyle 15.00’e alınmıştır.”

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Son güncelleme: 16:16 - 18.11.2020