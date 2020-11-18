Devlet Tiyatroları’nda saat değişikliği
Covid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde uygulanacak hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışındaki sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Devlet Tiyatroları cumartesi gösterimlerinin saatlerini değiştirdiğini açıkladı.
Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Yerleşik ve turne sahnelerimizde cumartesi günleri saat 19.30’da başlayacak olan gösterimlerimizin başlama saatleri, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren yeni Covid-19 tedbirleri nedeniyle 15.00’e alınmıştır.”