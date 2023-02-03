Devlet Tiyatroları’nın sekiz farklı oyunu, 15 ilde sahne alacak
Devlet Tiyatroları (DT) 6-12 Şubat'ta, 15 ilde sekiz farklı oyunla seyirci karşısına çıkılacak.
DT’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Bursa, İzmir, Sivas, Erzurum, Van ve Trabzon Devlet Tiyatroları’nın sekiz oyun, 36 temsille tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
“Limon”, “Her Şey Yolundaymış Gibi”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)”, “Yapay Zeka”, “Hiç Kimsenin Öyküsü”, “Şişmanlayamayan Sumocu” ve “Medyum” adlı oyunlar, 6-12 Şubat’ta, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Bartın, Rize, Ordu, Nevşehir, Kayseri, Mersin ve Niğde’de sanatseverlerle buluşacak.
Programla ilgili detaylı bilgilere “www.devtiyatro.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.
(AA)