Devrim Erbil’in 60’ıncı sanat yılına özel sergi

Beşiktaş Belediyesi, usta sanatçı Devrim Erbil'in 60. sanat yılına özel olarak hazırladığı ‘Devrim Erbil 60. Sanat Yılı Teknikler ve Renkler' adlı çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Sergi, yarın Mustafa Kemal Merkezi'nde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve usta sanatçının katılımı ile açılacak.

Devrim Erbil 60. Sanat Yılı Teknikler ve Renkler', yakın tarihte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödünü alan Devrim Erbil'in bugüne kadar yapılmış en büyük sergisi olacak. Sergide; 6 mozaik, sedef ve vitray, 4 batik, 11 halı, 10 özgün baskı, 5 marküteri ve 75 resimden oluşan toplam 111 eser olacak. Sergi pazartesi günleri hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arası ziyaretçileri ağırlayacak.