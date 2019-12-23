Devrim Erbil’in eserine rekor fiyat

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sanat Ödülleri'nde ödüllendirilen usta ressam Devrim Erbil'in İstanbul Art Show Sanat Fuarı için özel tasarladığı 40 parçaya ayrılan 10 metrekarelik dev İstanbul tablosu 657 bin TL'ye alıcı buldu.

İstanbul Art Show Sanat Fuarı’nın “Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat” teması çerçevesinde, parçalanma, saçılma, dağılma göndermeleri bulunan Devrim Erbil’in yapıtı, bir performansla 40 eşit parçaya ayrılarak satışa çıkarılmıştı. Parçalar, fuar süresince düzenlenen iki ayrı açık arttırmayla toplamda 657 bin liralık bir fiyatla alıcı buldu.

Açık arttırma sırasında katılımcılar arasında yoğun bir rekabet gözlendi. Başlangıç bedeli olarak 9 bin liradan satışa sunulan 50×50 santimetre büyüklüğündeki tablolar, zaman zaman 20 bin liranın üzerine çıkan fiyatlara erişti.



Bazı sanatseverler, birden fazla parçayı almayı tercih etti.

REKOR OLDU

Devrim Erbil İstanbul Art Show için tek seferlik olarak gerçekleştirdiği bu performansı, İstanbul Art Show Sanat Direktörü Yalın Alpay'la birlikte tasarlamıştı. Fuar için tasarlanan eser, Devrim Erbil’in en yüksek fiyata erişen eseri oldu.