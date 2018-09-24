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Devrim Erbil’in resimleri mercek altında: ‘Öz’ün Ritmi: T/ÖZ’
Devrim Erbil’in resimleri mercek altında: ‘Öz’ün Ritmi: T/ÖZ’
Türk resminin usta ressamlarından Devrim Erbil’in resimleri ve sanat anlayışını konu alan, Yalın Alpay’ın yazdığı Devrim Erbil’de 'Öz’ün Ritmi: T/ÖZ' adlı kitabın tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Kültür Sanat 24 Eylül 2018 - 16:35

Türk resminin usta ressamlarından Devrim Erbil'in resimleri ve sanat anlayışını konu alan ‘Devrim Erbil'de Öz'ün Ritmi: T/ÖZ’, Destek Yayınları'ndan çıktı. Yalın Alpay'ın kaleme aldığı kitap, Erbil resimlerine sanatsal bir görme biçimiyle nasıl yaklaşılabileceğine kılavuzluk ediyor. Erbil'i temsil eden Olcay Art'ın kurucusu Ömer Olcay, Alpay'ın kitabını, “Devrim Erbil resmini şimdiye değin en iyi anlayan ve anlatan” yapıt olarak niteliyor.

Elli yılı aşkın akademi hocalığıyla, İstanbul Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü’yle, kazandığı pek çok ulusal ve uluslararası ödülle Türk resminin üretken sanatçılarından Erbil'in müzelerde, yayınlarda, galerilerde, fuarlarda, müzayedelerde ve kamusal alanlarda karşılaştığımız resimleri, uzman olmayan gözleri dahi büyülerken, bilinçli bakışlar için çok daha fazlasını sunuyor.

Kitap, Destek Yayınları'nın Nişantaşı'ndaki ofisinde yapılan etkinlikte tanıtıldı. Etkinlikte hem Devrim Erbil hem de Yalın Alpay'ın imzaladığı kitaplar konuklara hediye edildi.

devrimerbil
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