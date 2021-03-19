Devrimi etkileyen düşünür: Rousseau

“Hakikati anlatma biçiminle insanları memnun edebilirsin ama onları değiştiremezsin.” (Voltaire'in, Jean-Jacques Rousseau'ya bir mektubundan…) Toplum sözleşmesiyle kraliyet mensuplarını ölümlülerin seviyesine indiren ve halka kendi gücünü hatırlatan, Fransız İhtilali başta olmak üzere birçok siyasi hareketi, devrimi etkileyen düşünür, bestekâr, yazar Jean-Jacques Rousseau tamamlamaya ömrünün yetmediği “Yalnız Gezerin Düşleri”nde bakış açısını kendi içine çeviriyor ve ihtiyarlığın sonbaharında, durmak bilmeyen düşüncelerini usul usul anlatıyor.

AKLA ÜŞÜŞEN SORULAR

Tabiatın içinde adım adım ilerlerken akla üşüşen sorular, anılar, insanın başına yüz yıl önce de yüz yıl sonra da üşüşebilecek dertler. Jean-Jacques Rousseau'nun 64 yaşındayken yazmaya başladığı kitap, toplumun hem içinde hem de uzağında yaşamayı arzulayan ruhlara yoldaş niteliğinde bir eser.