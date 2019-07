DiCaprio ile De Niro aynı filmde buluşuyor

Kısa bir süre sonra Robert De Niro ve Al Pacino’nun başrollerini üstlendiği son filmi The Irishman’i izleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanan usta yönetmen Martin Scorsese’nin Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer alacağı yeni filmi Killers of the Flower Moon için Robert De Niro ile de anlaştı.

Scorsese’nin yeni filmi David Grann’ın Killers of the Flower Moon: The Osage Murders kitabından uyarlanacak. Kitap, 1920 ile 1925 arasnda Osage yerlilerinin yaşadıkları bölgede petrol bulunmasının ardından gerçekleşen katliamları anlatıyordu.

Filmin senaryosunu Eric Roth’un kaleme alacak. Filmin çekimlerine 2020’de başlanması bekleniyor.