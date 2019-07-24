DiCaprio’ya One Upon a Time in Hollywood piyangosu

Quentin Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in HollyWood’da Bradd Pitt ve Margot Robbie ile başrolü paylaşan Leonardo DiCaprio’nun ne kadar para kazanacağı belli oldu.

44 yaşındaki DiCaprio, oynadığı her filmden en az 20 milyon dolar kazanmasıyla biliniyordu. The Hollywood Reporter’ın haberine göre Oscarlı oyuncu, Tarantino’nun son filmi için 15 milyon dolar ön ödeme aldı. DiCaprio’nun gişe rakamına göre kazancının 45 milyon dolara çıkması bekleniyor.