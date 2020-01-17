Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı gençlere seslendi: Dijital dünyaya bağımlı olmayın

Sabancı Vakfı'nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. ‘Dijital Yalnızlık' temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu sene toplam 490 film ile rekor başvuru alan yarışmada 13 eser finale kaldı.

BİRİNCİYE 20 BİN TL ÖDÜL

Birincilik ödülü “Parti” isimli filmiyle Efe Can Yıldız'ın oldu. Yıldız'a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim ederken “Nasıl Bilirdiniz?” filmiyle ikinci olan Ayşenur Erdoğan Gökçe'ye ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve “Dijital Pizza” filmiyle üçüncü olan Veysel Aslan'a ödülünü yarışmanın Kanaat Önderi Ludovic Bource verdi. Mansiyon ödülüne layık görülen “Girdap” filminin yönetmeni Cüneyt Işık ödülünü Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan'dan aldı. Dereceye giren filmlerin birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü 10 bin TL ile ödüllendirildi.

GENÇ SİNEMACI VURGUSU

Güler Sabancı törende bir konuşma yaptı. Sabancı Vakfı'nın yaptığı çalışmalarda sanatın yadsınamaz gücünden de faydalandığını belirten Sabancı, “46 yıldır kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyoruz. ‘Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla dört yıl önce yola çıkarken, toplumsal sorunları genç sinemacıların yeni bir dille bize aktarmalarını sağlamayı amaçladık. Bu yarışma ile sadece toplumsal sorunlara genç sinemacıların dilinden dikkat çekmeyi değil, aynı zamanda onların gelişimine de katkıda bulunmak istiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta hepimizi çok mutlu ediyor” dedi.

Yarışmayı her yıl farklı bir tema ile düzenlediklerini belirten Güler Sabancı, sözlerine şöyle devam etti:

DOZUNDA OLMALI

“Bu yıl ‘Dijital Yalnızlık' temasını seçtik. Günümüzde teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylaştırıcılığı ve gelişmemize yaptığı katkıları asla unutmamalıyız. Ancak teknolojiyi ihtiyaçtan ziyade bir amaca dönüştürdüğümüzde özellikle gençleri tehdit eden dijital bağımlılık ortaya çıkıyor. Dijital bağımlılık bireyleri sosyal ve psikolojik yalnızlığa itiyor ve önemli sorunlara yol açıyor. Bu konuda son yıllarda dünyanın her yerinde çok önemli üniversitelerde araştırmalar yapılıyor. Manchester Üniversitesi'nin ‘Yalnızlık Çalışması' araştırması da 16-24 yaşları arasındaki gençlerin dijital bağımlılık nedeniyle büyük ölçüde güçlü yalnızlık duygusuna sahip olduklarını gösteriyor. Güçlü yalnızlık duygusu birçok sosyal sorunu da beraberinde getiriyor. Elbette, dijitalleşmenin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmalıyız, yeni teknolojiler üretmeliyiz. Ancak dijital dünyanın hayatımıza olumlu katkı sağlayabilmesi için; dozunda ve doğru amaçla kullanımına özen göstermeliyiz. Gençlere şunu söylemek istiyorum; dijital dünyayla bağlantılı olacaksınız, olmalısınız ama asla ona bağımlı olmayın.”