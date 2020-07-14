Dijital korsancılığa savaş açtı

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) pandemi sürecinde artan dijital korsancılıktaki telif hakları ihlallerine savaş açtı. YAYBİR, internette yasaları ihlal eden 600’ün üzerindeki içeriğe ait linki kaldırıldı.

Salgınla birlikte, internette geçirilen sürenin artması, dijital korsancılığın da yükselmesine sebep oldu. YAYBİR tarafından etkin bir şekilde takip edilen korsan yayınlar, yapılan başvurular sonucu engellendi.

Telif ihlalleri durumunda uzun bir prosedürün izlenmesini talep eden Yandex, pandemi sürecinde YAYBİR başvurularını hızlı bir şekilde değerlendirdi ve içlerinde kütüphane arşivlerini de barındıran çok sayıda linki kaldırdı.

PDF (dijital belge formatı) kitap paylaşan grupların bulunduğu Facebook, YAYBİR başvuruları sonucunda bu gruplara erişimi engelledi. YouTube da telif hakkı ihlaline dair şikâyetleri değerlendirip içeriği kaldıran başka bir platform olarak öne çıktı.

YAYBİR, PDF kitapların paylaşıldığı Telegram'da yapılan hak ihlallerinin önüne geçmek için de çalışmalara başladı, savcılık kanalıyla konuyu takip etmek için harekete geçti.