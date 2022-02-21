Dikili’de denizden ve mağaradan tarih fışkırdı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, keşiflerin insanlık tarihi için çok önemli olduğunu belirterek, “Tarihin izlerini korumak için ne gerekirse yapacağız” diye konuştu.

Saygı ÖZTÜRK

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İzmir Dikili'de hem denizin içinde, hem de mağarada tarih fışkırdı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, keşiflerin sadece Dikili ve Türkiye için değil dünya insanlık tarihi için çok önemli olduğunu belirterek, “Binlerce yıl öncesine ışık tutan tarihin izlerini korumak, kollamak ve sahip çıkmak adına ilgili kurumlarla birlikte ne gerekirse yapacağız. Çok sevinçliyiz. Keşiften büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.

DALIŞLA ORTAYA ÇIKTI

Akalıların 2 bin 400 yıl önce, Atarneus Antik Kenti'ni kurduğu Dikili'de arka arkaya yeni buluşlar geldi.

Kırgöz, keşfi şöyle anlattı: “Tatil için bölgeye gelen Denem Orhun, dalış yaparken yuvarlak kolonlara rastlıyor. Ardından güneşli ve sakin bir havada dron ile çekim yaptı. Yapının Akalılar tarafından kurulan ilk kent olan Aterneus Antik Kenti'ne ait olduğunu belirledi. Bölge 1'inci derece sit alanı ilan edildi.”

Dikili'de bulunan Ballıkaya Mağarası'ndaki buluntuların ise 14 bin yıl öncesine ait olduğuna ilişkin uzmanlardan bilgi aldığını kaydeden Kırgöz, son olarak şunları söyledi: “Şanlıurfa'da keşfedilen insanlık tarihinin ilk ayak izleri ile dolu Göbeklitepe'den bile daha eski. Çalışmaları yürüten Türk ve Alman bilim insanları, mağaranın ana tanrıça Kybele'ye adanmış bir kült merkezi olarak da kullanıldığını ortaya çıkardı.”