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‘Dil Bayramı Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu
‘Dil Bayramı Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu
26 Eylül 1932’de toplanan ilk Türk Dili Kurultayı'nın 86. yıldönümü, önceki gün Dil Derneği ile Çankaya Belediyesi'nin birlikte hazırladığı törenle kutlandı. 'Onur Ödülleri'nin dağıtıldığı törende SÖZCÜ yazarı ve tarihçi Sinan Meydan'a da ödül takdim edildi.
Kültür Sanat 28 Eylül 2018 - 16:18

“Erdemin Başı Dil” başlığıyla kutlanan ‘Dil Bayramı’ töreninin açılış konuşmasını yapan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Ruşen Eşref Ünaydın'ın “Dil devrimi, bir bütün olan Türk devriminin dile yansımasıdır, herkesin Mustafa Kemalce düşünmesi gerekir” sözlerini hatırlatarak “Mustafa Kemalce düşünme”nin altını çizdi.

ONUR ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Törende 86. Dil Bayramı Onur Ödülleri'ne değer görülen İnci Aral, Prof. Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. Ali Demir, Adnan Gerger, Mehmet Kurukahveci, Hüseyin Ersöz, Demet Kayıran, Yaşar Çatak ve Sinan Meydan'a da ödülleri takdim edildi.

Ödülünü alan yazar İnci Aral, ilk öyküsünün 1977 yılında Türk Dili Dergisi'nde yayımlandığını ve yıllar sonra aynı çatı altında bu ödülü almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Tören Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarının “Türkçe Dinliyoruz!” başlıklı dinletisinin ardından son buldu.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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