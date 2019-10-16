Dilbilimci ve yazar Feyza Hepçilingirler bu sempozyumda anlatılacak

Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi, okurları arasından oluşturulan gönüllü bir komisyonun da desteği ile yazar-çevirmen Ahmet Yorulmaz ile başlattığı Ayvalıklı Yazarlar Dermesi Oluşturma Programı'nı, dilbilimci ve yazar Feyza Hepçilingirler ile devam ettiriyor.

Kütüphanelerin toplumların belleği olması gerektiği düşüncesiyle hareket eden Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi, yerel derme koleksiyonu oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez Ayvalıklı Yazar Feyza Hepçilingiler için sempozyum düzenleyen Kütüphane, yazarı 3 gün boyunca anlatacak. Etkinlikle, farklı insan öykülerini, unutulmaya yüz tutan ya da içi boşalan değerleri arayışçı ve deneyci bir yaklaşımla yazan, öyküleri ile yaşam üzerine derin düşünmeye çağırırken, Türkçe üzerine engin bilgisi ile dilimizin özelliklerine ve güzelliklerine ışık tutan Feyza Hepçilingirler'in yazın hayatı ve eserleri ele alınarak, Ayvalık'ta yaşayanlara aktarılacak.

Yarın başlayacak olan ve 19 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlik kapsamında yazarın yaşadığı eve de anı plaketi yerleştirilecek.



İŞTE, PROGRAM

1.GÜN

Saat: 10.00–10.30 Sergi Açılışı ve Sempozyum Açılış Töreni

Yer: Ayvalık İlçe halk Kütüphanesi Konferans Salonu

Saat:10.30-12.30 “Feyza Hepçilingirler ve Türk Dili Hassasiyeti” Panel

Yer Ayvalık İlçe halk Kütüphanesi Konferans Salonu

Saat: 14.00-15.00 “Feyza Hepçilingirler'in Öykülerinde Ayvalık” Mekân Sunumu

Yer Ayvalık İlçe halk Kütüphanesi Konferans Salonu

Saat: 16.00-17.00 “Feyza Hepçilingirler Evi Anı Plaketi Töreni”

2.GÜN

Saat:10.30-12.30 “Feyza Hepçilingirler ve Çocuk Edebiyatı” Paneli

Yer Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu

Saat: 14.00-15.30 “Ayvalıklı Feyza Hepçilingirler” Forumu ve Söyleşi

Yer: Ayvalık Belediyesi Feyza Hepçilingirler Kütüphanesi

Saat: 15.30-16.00 “Feyza Hepçilingirler'le İmza” Etkinliği

Yer: Ayvalık Belediyesi Feyza Hepçilingirler Kütüphanesi

Saat: 16.30-17.30 “Ayvalıklı Çocuklardan Feyza Hepçilingirler'e Mektup” Mektupların Çocuklarla beraber PTT'den postalanması

3.GÜN

Saat: 10.00-11.30 “Feyza Hepçilingirler ve Çocuk Okurları Buluşması Söyleşi ve İmza Etkinliği”

Yer: Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Gençlik ve Kültür Merkezi

Saat: 12.30 -13.30 “Ayvalıklı Bir Yazar Feyza Hepçilingirler” Temalı Masal Atölyesi Etkinliği

Yer: Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Okul Öncesi Çocuk Salonu

Saat: 14.00-15.00 “En Güzel Kim?” Çocuk Oyununun Sahnelenmesi

Yer: Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Kültürel Etkinlikler Salonu

Saat: 14.00 Feyza Hepçilingirler’in Kitapları Konuşuluyor

Yer: Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Süreli Yayınlar Salonu