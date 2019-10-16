Dilbilimci ve yazar Feyza Hepçilingirler bu sempozyumda anlatılacak

Kütüphanelerin toplumların belleği olması gerektiği düşüncesiyle hareket eden Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi, yerel derme koleksiyonu oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez Ayvalıklı Yazar Feyza Hepçilingiler için sempozyum düzenleyen Kütüphane, yazarı 3 gün boyunca anlatacak. Etkinlikle, farklı insan öykülerini, unutulmaya yüz tutan ya da içi boşalan değerleri arayışçı ve deneyci bir yaklaşımla yazan, öyküleri ile yaşam üzerine derin düşünmeye çağırırken, Türkçe üzerine engin bilgisi ile dilimizin özelliklerine ve güzelliklerine ışık tutan Feyza Hepçilingirler'in yazın hayatı ve eserleri ele alınarak, Ayvalık'ta yaşayanlara aktarılacak.
Yarın başlayacak olan ve 19 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlik kapsamında yazarın yaşadığı eve de anı plaketi yerleştirilecek.
İŞTE, PROGRAM
1.GÜN
Saat: 10.00–10.30 Sergi Açılışı ve Sempozyum Açılış Töreni
Yer: Ayvalık İlçe halk Kütüphanesi Konferans Salonu
Saat:10.30-12.30 “Feyza Hepçilingirler ve Türk Dili Hassasiyeti” Panel
Yer Ayvalık İlçe halk Kütüphanesi Konferans Salonu
Saat: 14.00-15.00 “Feyza Hepçilingirler'in Öykülerinde Ayvalık” Mekân Sunumu
Yer Ayvalık İlçe halk Kütüphanesi Konferans Salonu
Saat: 16.00-17.00 “Feyza Hepçilingirler Evi Anı Plaketi Töreni”
2.GÜN
Saat:10.30-12.30 “Feyza Hepçilingirler ve Çocuk Edebiyatı” Paneli
Yer Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu
Saat: 14.00-15.30 “Ayvalıklı Feyza Hepçilingirler” Forumu ve Söyleşi
Yer: Ayvalık Belediyesi Feyza Hepçilingirler Kütüphanesi
Saat: 15.30-16.00 “Feyza Hepçilingirler'le İmza” Etkinliği
Yer: Ayvalık Belediyesi Feyza Hepçilingirler Kütüphanesi
Saat: 16.30-17.30 “Ayvalıklı Çocuklardan Feyza Hepçilingirler'e Mektup” Mektupların Çocuklarla beraber PTT'den postalanması
3.GÜN
Saat: 10.00-11.30 “Feyza Hepçilingirler ve Çocuk Okurları Buluşması Söyleşi ve İmza Etkinliği”
Yer: Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Gençlik ve Kültür Merkezi
Saat: 12.30 -13.30 “Ayvalıklı Bir Yazar Feyza Hepçilingirler” Temalı Masal Atölyesi Etkinliği
Yer: Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Okul Öncesi Çocuk Salonu
Saat: 14.00-15.00 “En Güzel Kim?” Çocuk Oyununun Sahnelenmesi
Yer: Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Kültürel Etkinlikler Salonu
Saat: 14.00 Feyza Hepçilingirler’in Kitapları Konuşuluyor
Yer: Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi Süreli Yayınlar Salonu