Dillerden düşmeyen 10 şarkıyı kitaplaştırdı

Yaklaşık 30 yıldır Klasik Türk Edebiyatı üzerine araştırmalar yapan, dersler veren akademisyen-yazar Ömür Ceylan, Türk Sanat Müziği’nin on şahane eserini gönül süzgecinden geçirerek öykülere dönüştürdü.

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Dillerden düşmeyen o şarkıların öyküsü “Ömürlük Şarkılar/ Şarkılaşan Ömürler” adıyla raflardaki yerini aldı. Ceylan kitabıyla ilgili, “Sanat eserleri bizi hayatın gerçekliğinden koparabildiği sürece kalıcı oluyor.

Fakat Ömürlük Şarkılar'ın bestekarları ve güfte şairleri, öyle sarsıcı hayatlar yaşamışlar ki ne kadar soğuk da olsa gerçeklikten kopamıyorsunuz” dedi. Kitaptaki on öykü içerisinden en gözde öyküsünün ne olduğu sorusuna ise Ceylan şu cevabı verdi: Kitapta İzmir'de geçen öykü, Yusuf Nalkesen'in söz ve bestesine imza attığı ‘Kapın Her Çalındıkça O mudur Diyeceksin'.