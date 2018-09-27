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‘Dipsiz Kuyum’ çalıntı mı? MESAM son noktayı koydu
‘Dipsiz Kuyum’ çalıntı mı? MESAM son noktayı koydu
Emrah Karaduman'ın 'Bombarduman' albümünde yer alan 'Dipsiz Kuyum' isimli şarkı, alıntı iddiaları MESAM son noktayı koydu.
Kültür Sanat 27 Eylül 2018 - 19:41

Dipsiz Kuyum şarkısının alıntı iddialarında MESAM kararını verdi. Emrah Karaduman’ın, ‘Bombarduman’ albümünde yer alan ‘Dipsiz Kuyum’ isimli şarkı, alıntı iddiaları ile sıkça gündeme gelmiş ve bu olay magazin gündeminde bir hayli konuşulmuştu. Son olarak ‘Yıllar Affetmez’ şarkısının söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan da Emrah Karaduman’a dava açacağını duyurmuştu.

Dipsiz Kuyum şarkısı Bergen’in ‘Yıllar Affetmez’, Ümit Besen’in ‘Senden Öğrendim’ ve Zeki Müren’in ‘Şarkılara Sordum’ eserine benzetilmişti. MESAM Bilim Teknik Kurulu’nda incelenen ve benzerlik iddiası taşıyan 4 eser ile ilgili ‘Nakarat kısımlarında benzerlikler var. Yargı yolu açık’ ifadeleri yer aldı. Sonuç olarak MESAM tarafından sunulan belge, Emrah Karaduman’ın lehine sonuçlandı.

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