Direkt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre direkt mi, direk mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘direkt'tir.
DİREKT NE DEMEK:
1- Aracısız
2- Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca
3- Doğrudan, doğrudan doğruya
DİREKT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “direkt, direk” mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı direkt şeklinde olmalıdır.
direk (Yanlış kullanım)
direkt (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Önümüzdeki yıllarda artık direkt uçuşla Avustralya'ya gidilebilecek.”