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Direkt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre direkt mi, direk mi?
Direkt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre direkt mi, direk mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘direkt’tir. Direkt mi, direk mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 22 Temmuz 2019 - 09:50

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘direkt'tir.

DİREKT NE DEMEK:

1- Aracısız

2- Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca

3- Doğrudan, doğrudan doğruya

DİREKT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “direkt, direk” mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı direkt şeklinde olmalıdır.

direk (Yanlış kullanım)
direkt (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Önümüzdeki yıllarda artık direkt uçuşla Avustralya'ya gidilebilecek.”

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