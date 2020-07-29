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Diren Selimoğlu’ndan ‘Unuttuğum Hikayeler’
Diren Selimoğlu’ndan ‘Unuttuğum Hikayeler’
Diren Selimoğlu’nun 15 yıldır yazdığı hikâyeleri bir araya getirdiği ‘Unuttuğum Bazı Hikâyeler’ adlı öykü kitabı okurlarla buluştu.
Kültür Sanat 29 Temmuz 2020 - 09:12

Tilki Kitap Yayınevi'nden çıkan ‘Unuttuğum Bazı Hikâyeler', İstanbul'da yalnız yaşayan bir erkeğin başından geçen, 28 adet trajikomik hikâyeden oluşuyor.

Okurlar, kitabı okurken kâh 90'lı yılların liseli bir delikanlısıyla, kâh cinsel açlık çeken bir beyaz yakalıyla, kâh da Demet Akalın'a aşık bir gençle karşılaşacak.

Yazar kitabını, “Ben yazarken çok eğlendim, kolej havasında geçti süreç; şakalar falan… Umarım okurlar da aynı şekilde eğlenir. Yani bu kitap size çok şey katmaz. Kaliteli vakit geçirtir ama. Öyle güler eğlenirsiniz işte. Komik çünkü bence epey. Yatmadan önce, yolda, uçakta falan okunur işte ya… Fiyatı da uygun zaten” şeklinde tanımlıyor.

 

Son güncelleme: 14:56 - 29.07.2020
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