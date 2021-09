Dışavurumcu sanatçı Ulaş Bakır’ın solo sergisi Gama’da açılıyor

Genç kuşağın aykırı sanatçılarından Ulaş Bakır'ın, "Söylenecek Çok Şey Var" isimli sergisi Gama Art Gallery'de açılıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aktivist dışavurumcu ressam Ulaş Bakır, ilk solo sergisini açıyor.

Sanatçının, yaratıcı tasarımcı Aslı Jackson'ın kreatif direktörlüğünde hazırlanan ‘'Söylenecek Çok Şey Var / So Much Things To Say” isimli ilk kişisel sergisine Gama Art Gallery, ev sahipliği yapacak.

Hayal ürünü karakterleri tuval, ahşap gibi farklı materyaller üzerine resmeden Yugoslav kökenli Ulaş Bakır, aktivist resim sanatının yeni akım dışavurumcu temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.



“BEBEĞİN DÜNYAYA GELİŞ ANI”

Görülmemiş, bilmediğimiz, hayal ürünü karakterleri tuval, ahşap gibi farklı materyaller üzerine resmeden Yugoslav kökenli soyut resim sanatçısı Ulaş Bakır, eserlerinde genellikle bebeğin dünyaya geliş anını ve ana rahminden hayata kafadan giriş yapmasını betimliyor. Sonrasında da bu özgün anime karakterler, kimlik arayışlarına devam ediyorlar. Bakır'ın eserlerinin en çarpıcı ortak noktası oyunsu bir sanatsal ifade olarak karakterlerin ağızlarının oldukça büyük olması. Bu da bir başka açıdan “Söylenecek Çok Şey Var” demek…

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞIYOR

Sıra dışı eserleri ve aykırı tarzı ile dikkat çeken Bakır, tablolarının yanı sıra moda tasarımcısı Aslı Jackson'dan aldığı ilhamla bir ileri dönüşüm ve sıfır atık destekleyicisi olarak her biri “tek”/ “biricik” olan giyilebilir sanat ürünleri de tasarlıyor. Ünlü isimlerin sahne ve klip kostümlerini hazırlıyor.

‘'Söylenecek Çok Şey Var / So Much Things To Say” isimli sergi 14 Eylül-09 Ekim tarihleri arasında pazar- pazartesi günleri hariç her gün 13.00-19.00 saatleri arasında izlenebilecek. DHA