Dişe diş nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘dişe diş’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘dişe diş'dir.
DİŞE DİŞ NE DEMEK:
1- Kısasa kısas.
2- Var olan bütün gücünü kullanarak.
DİŞE DİŞ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “dişe diş mi, dişediş mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı dişe diş şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
dişediş (Yanlış kullanım)
dişe diş (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Dişe diş bir mücadele örneği sergilediler.”