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Dişe diş nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘dişe diş’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Dişe diş nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘dişe diş’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘dişe diş’dir. Dişe diş mi, dişediş mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 29 Temmuz 2019 - 07:29

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘dişe diş'dir.

DİŞE DİŞ NE DEMEK:

1- Kısasa kısas.

2- Var olan bütün gücünü kullanarak.

DİŞE DİŞ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “dişe diş mi, dişediş mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı dişe diş şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

dişediş (Yanlış kullanım)
dişe diş (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dişe diş bir mücadele örneği sergilediler.”

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Son güncelleme: 07:30 - 29.07.2019
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