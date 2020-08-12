Disney, 85 yıllık ’20th Century Fox’ markasına son veriyor

Disney, sinema ve eğlence sektörünün en bilinen markalarından biri olan 20th Century Fox'a son verme kararı aldı. 85 yıllık marka artık 20th Television olarak anılacak.

ABD merkezli medya ve eğlence şirketi Walt Disney, eğlence dünyasının logosu ve tema müziğiyle ikonik bir yere sahip olan 20th Century Fox markasını tarihe gömmeye karar verdi. Efsanevi marka artık ’20th Television’ olarak anılacak.

Yeni marka ise sonbahardan itibaren gerçekleştirilecek olan yapımlarda görülebilecek. Eski yapımlarda olan logolarda bir değişim olmayacağı, markanın ünlü giriş müziği ve projektörün yer aldığı grafiğin ise aynı şekilde korunacağı açıklandı.

The Walt Disney Company, geçen yıl Rupert Murdoch’un Fox medya varlıklarının büyük bir kısmını satın almak için 71.3 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı. Bu adım da, ocak ayında markadan Fox isminin çıkarılarak 20th Century Studios olarak yeniden markalaşmaya gidilmesinin ardından geldi.

Diğer yandan Disney, bünyesinde olan diğer markalarda da isim değişikliğine gitti. ABC Stüdyoları ve ABD Signature Stüdyoları’nı ‘ABD Signature’ olarak değiştirdi. Fox 21 Television Studios markası da Touchstone Television oldu.