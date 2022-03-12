Disney, Pixar filmlerindeki eşcinsel içeriği kaldırmakla suçlanıyor

Pixar çalışanları Disney'in filmler yayınlanmadan önce eşcinsel içerikli anları kestiğini iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Toy Story, The Incredibles ve Inside Out’un gibi filmleri hazırlayan Pixar’daki çalışanlar yayınladıkları açık mektupta, Disney yöneticilerinin filmlerin vizyona girmeden önce eşcinsel sevgi anlarını yasakladığını iddia etti.

Pixar’ın LGBTQIA+ çalışanları ve destekleyicileri tarafından imzalanan mektupta şu satırlara yer veriliyor: “Neredeyse açık eşcinsel sevgisinin her anı Disney’in emriyle kesiliyor… LGBTQIA+ içeriği yaratmak dünyadaki ayrımcılığı düzeltmenin cevabı olsa bile, onu yaratmamız artık yasaklandı.”

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Mektup, Florida eyalet meclisinden geçen tartışmalı yasa tasarısı “Eşcinsel Söyleme”den sonra geldi. Yeni yasaya göre; resmi olarak öğrencilerle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konusunda konuşmak yasaklanıyor. Tasarı şu anda eyalet valisi Ron DeSantis’in imzasını bekliyor.

Mektup, Disney’in yasaya karşı kamuoyuna açıklama yapmamasının ardından ve Disney CEO’su Bob Chapek’in LGBTQ topluluğunu desteklediklerini belirtmesinden sonra geldi. Çalışanlar Chapek’in desteğinin de samimi olmadığını belirtiyor. Robert Iger’in istifasının ardından 2020’de Disney’in CEO’su olan Chapek’in, Iger döneminde gelişen destekleyici anlayıştan geri adım atılmasının istenildiğini düşünüyor.

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