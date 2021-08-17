Disney savaşı devam eden oyuncu, Wes Anderson’ın filmine katıldı

Black Widow sözleşmesini ihlal ettiği için Disney ile hukuki bir mücadele içine giren Scarlett Johansson, bir yandan da çalışmalarına devam ediyor. Başarılı oyuncu, Wes Anderson'ın yeni filminin kadrosuna katılarak kariyerine Hollywood'un bir başka sıra dışı yönetmeniyle devam ediyor.

SOZCU.COM.TR

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THR.com’un haberine göre Johansson; Margot Robbie, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody gibi birbirinden ünlü ismin yer aldığı Wes Anderson filminin kadrosuna katıldı.

THR.com’a göre, ana çekimlerin eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, Anderson’ın pandemi nedeniyle gecikmeli filmi The French Dispatch de Cannes’daki gösteriminden sonra ekim ayında seyirci ile buluşacak.

İspanya’da çekilen filmin konusu ile ilgili ise henüz hiçbir detay paylaşılmadı.

COVID’İN YENİDEN ORTAYA ÇIKACAĞINI BEKLEMİYORDUK

Johansson, Black Widow’u sinemalarda ve Disney+’ta aynı anda yayınlandığı için sözleşmesinin ihlal edildiğini iddia ederek Disney’e dava açtı. Oyuncu, 50 milyon dolardan fazla kaybettiğini iddia ediyor. Davasında, sözleşmesinin Black Widow’un özel bir gösterimi olacağını garanti ettiğini ve kazancının büyük kısmının gişe performansına dayandığını söyledi.

Ancak geçen hafta, Disney CEO’su Bob Chapek stüdyonun eylemlerini savundu: “Kesinlikle planlamalarımızı yaparken COVID’in yeniden ortaya çıkacağını beklemiyorduk. Son dakika önlemleri ve çağrılarını göz önünde bulundurarak değişiklikler yapıyoruz.”

CEO, dağıtım kararlarının film bazında alındığını da sözlerine ekledi.

Disney daha önce DailyMail.com’a yaptığı açıklamada Johansson’ın filmden 20 milyon dolar kazandığını açıklamıştı: “Dava, COVID-19 pandemisinin korkunç ve uzun süreli küresel etkilerine karşı duyarsızca kayıtsız kalınması nedeniyle özellikle üzücü. Disney, Johansson’ın sözleşmesine tamamen uydu. Ayrıca, Black Widow’un Disney+’da Premier Erişim ile piyasaya sürülmesi, bugüne kadar aldığı 20 milyon doların üzerine ek tazminat kazanma ihtimalini önemli ölçüde artırdı.”

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