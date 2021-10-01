Disney ve Scarlett Johansson arasındaki savaş nihayet bitti

Scarlett Johansson ve Disney arasında süren yasal savaş nihayet son buldu. Her iki taraf da Kara Dul (Black Widow) filmindeki anlaşmazlıkların sona erdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl izleyicilerle buluşan Kara Dul (Black Widow) filminin başrolü ve yapım firması Disney arasındaki sular nihayet duruldu. Filmin başrol oyuncusu Scarlett Johansson ve Disney, dün yaptıkları açıklamada anlaşmazlıkların sona erdiğini paylaştılar.

Black Widow, Marvel Sinema Evreni’nin iddialı yapımları arasında yer alırken; film daha çok yıldız oyuncusunun yapım şirketine açtığı dava ile gündeme geldi.

Disney’in filmi, ilk gösterimiyle aynı anda Disney+ yayın hizmetinde yayınlamaya karar vermesi Johansson’ın sözleşme kurallarının ihlal edildiğini söyleyerek dava açmasına neden oldu.

“ZARARA UĞRADIM”

Johansson, film için aldığı 20 milyon dolarlık ödemeye ek olarak Disney’den 80 milyon dolar talep etmiş ve filmin vizyona girmesiyle aynı anda Disney+’ta yayınlanmasının filmin gişesinden elde edeceği potansiyel kazanca zarar verdiğini iddia etmişti.

Disney, Johansson ile yaptığı anlaşma uyarınca filmi Disney+’a koymanın kendi hakları dahilinde olduğunu ve bunu, Covid-19 pandemisinin sinema sektörü üzerindeki etkisi nedeniyle yaptıklarını söylemişti. Disney, davada Johansson’ı, “Covid-19 pandemisinin korkunç ve uzun süreli küresel etkilerine karşı duyarsız ve umursamaz” olarak nitelemişti.

İKİ AYLIK SAVAŞ SONA ERDİ

İki aydır süren yasal savaş dün yapılan açıklamalarla son buldu. Disney Studios Başkanı Alan Bergman, “Scarlett Johansson ile Kara Dul konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyum” dedi. Bergman ayrıca, şirketin kendi adını taşıyan Disney tema parkı yolculuğuna dayanan “Terör Kulesi” de dahil olmak üzere bir dizi yaklaşan projede yıldız oyuncusuyla birlikte çalıştığını da söyledi.

Johansson da anlaşmazlığı çözmekten mutlu olduğunu ve yıllardır birlikte yaptıkları işlerden inanılmaz derecede gurur duyduğunu söyledi.

Johansson ve Disney arasındaki yeni anlaşma, medya devi ile Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri arasındaki iki aylık mücadeleyi sona erdiriyor.

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