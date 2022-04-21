Diyarbakır surlarında payandaların izleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da yürütülen 5'inci etap restorasyon çalışmalarında 71 ve 72 numaralı burçları birbirine bağlayan sur duvarları ve payandaların izine rastlandı.

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‘Surlarda Diriliş Başlıyor’ sloganıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan surların gelecek nesillere taşımak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları genişleyerek devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl Diyarbakır ziyaretinde yapılmasının talimatını verdiği surların Dicle Vadisi’ne bakan ve Doğu Surlarını kapsayan 63 ile 73 numaralı burçlar dahil olmak üzere 11 burcun restore çalışmaları yürütülüyor.

71 ve 72 numaralı burçlar arasında yapılan araştırma kazılarında iki burcu birbirine bağlayan sur duvarları ve payandaların izleri ortaya çıktı.

Ekipler, yürüteceği hassas çalışmayla iki burç arasında yıkılmış sur duvarını aslına uygun olarak restore edecek. (İHA)