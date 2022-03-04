Diyarbakır Surları’ndaki tahribata tepki: Bunu herkes böyle bilsin!

5 bin yıllık Diyarbakır Surları'nda restorasyon çalışmaları sürerken, bazı burçlar ve sur duvarları tahribata uğradı. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, "Madde bağımlıları ateş yakıyor, defineciler yapı duvarlarına zarar veriyor. 2020'den beri devam ettirdiğimiz restorasyon çalışmalarında herhangi bir hazineye, defineye rastlamadık. Bunu herkes böyle bilsin. Yapıya zarar vermeyin" dedi.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 5 bin 200 metre uzunluğundaki Diyarbakır Surları’nda 2020’de Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Surlar’da Diriliş’ sloganıyla başlattığı restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Ancak, zaman zaman tarihi surların duvarlarındaki taşların defineciler tarafından sökülerek tahrip edilmesi, madde bağımlılarının ısınmak için burçlarda ateş yakması, yıkılan gecekondulardan çıkarılan tellerin bakırlarının çıkarılması için bazı kişilerin sur diplerinde yaktığı ateş nedeniyle çıkan isin duvarlara yapışarak yapıya telafisi zor zararlar vermesi tepkilere neden oldu.

“YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK”

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, bu tür olumsuz manzaralarla karşılaştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

* Burcun içerisinde özellikle madde bağımlılarının ısınmak için ateş yaktığını görmekteyiz. Bunun dışında ayrıca defineciler tarafından yapı duvarlarına, nişlere zarar verildiğini tespit etmiş durumdayız. Burada özellikle sur taşlarının söküldüğü ve tahribatın meydana geldiğini görüyoruz. Bununla ilgili yasal işlem başlatılacak.

* Şu an 34 burçta restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2020 yılından beri devam ettirdiğimiz restorasyon çalışmalarında da herhangi bir hazine, herhangi bir defineye rastlamadık. Bunu herkes böyle bilsin. Buna dayanarak sur duvarlarına, burçlarına zarar vermeye kalkışmasınlar.

* Restorasyon çalışmaları daha bitmeden uyuşturucu madde bağımlıları ve kendini bilmez birtakım insanlar tarafından yakılan ateş neticesinde sur duvarlarında ciddi anlamda bir kararma ve islenme meydana gelmiş durumda. Bu bölgede gecekonduların yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımdan sonra birtakım insanlar geri dönüşüm malzemesi olan elektrik kablolarının içerisindeki bakırı çıkarmak amacıyla da duvar diplerinde ateş yakmışlar.

“MÜDAHALELER BOZULMAYA NEDEN OLUYOR”

* Yakılan ateş neticesinde gözenekli olan taşların içerisine ve ara derzlere sinmiş durumda. Bunların temizlenmesi için ciddi anlamda bir müdahale gerekiyor. Yapılan müdahaleler de ister istemez sur duvarları üzerinde bir aşınmaya, bir bozulmaya sebebiyet verebiliyor. Hem maliyetli hem de zahmeti bir uğraş gerektiriyor. Bir savunma yapısı olan Diyarbakır Kalesi ve surlar tarih boyunca Diyarbakır’ı korudu. Ancak günümüze gelindiğinde artık suru ve kaleyi korumak Diyarbakırlının asli vazifesidir. (DHA)