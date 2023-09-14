HAYAT
Abone Ol

Diyarbakır’daki tarihi camiden çalınan çiniler İstanbul’da bulundu

Diyarbakır Ali Paşa Camisi'nden çalınan 136 parça çini, 19 yıl sonra İstanbul Sarıyer'de bulundu.

Yayınlanma: 17:10 - 14 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Diyarbakır’daki tarihi camiden çalınan çiniler İstanbul’da bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004 yılında Diyarbakır Ali Paşa Camisi’nden çalınan 136 parça çininin İstanbul Sarıyer’de bulunduğunu açıkladı.

1534-1537 yıllarında dönemin Diyarbakır Valisi Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan caminin çinilerinin 8 Eylül’de bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, 6 Şubat depremlerinde etkilenen camideki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çinilerin yerine yerleştirileceği belirtildi. (DHA)

X Reklam