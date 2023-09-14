Diyarbakır’daki tarihi camiden çalınan çiniler İstanbul’da bulundu
Diyarbakır Ali Paşa Camisi'nden çalınan 136 parça çini, 19 yıl sonra İstanbul Sarıyer'de bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004 yılında Diyarbakır Ali Paşa Camisi’nden çalınan 136 parça çininin İstanbul Sarıyer’de bulunduğunu açıkladı.
1534-1537 yıllarında dönemin Diyarbakır Valisi Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan caminin çinilerinin 8 Eylül’de bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, 6 Şubat depremlerinde etkilenen camideki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çinilerin yerine yerleştirileceği belirtildi. (DHA)