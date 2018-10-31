Diyarbakırlı çocukların ‘O Ses Türkiye’si ses getirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal mahallerinden Yemişalan'daki çocukların TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasını köy şartlarına uyarladığı görüntüler Acun Ilıcalı'nın ilgisini çekmişti. Ilıcalı'nın davet ettiği 50 çocuk, ilk kez uçağa binecek ve denizi görecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin kırsal mahallerinden Yemişalan’daki çocukların TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ yarışmasını köy şartlarına uyarladığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Köyden mahalleye dönüşen Yemişalan’daki çocuklar, mahalledeki taşlık alanda bir araya gelerek, beğeniyle takip ettikleri ‘O Ses Türkiye’ yarışmasını köy şartlarına uyarladı.

Fırça ve el fenerini “mikrofon”, domatesi “buton”, kayaları “jüri masası” olarak kullanan çocuklar, canlandırdıkları yarışmayı cep telefonu ile kaydetti. Çocukların bu yarışmalarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ

Çocukların paylaştığı görüntüyü izleyen yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçerek, köy okulundaki çocukların tamamını İstanbul’a davet etti. Ailelerle yapılan görüşme sonucunda okuldaki 50 öğrencinin 10 öğretmen eşliğinde İstanbul gezisine katılması kararlaştırıldı. Çocuklar, bugün uçakla İstanbul’a GELEREK , 2 günlük geziye katılacak.

(AA)