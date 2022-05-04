Diyarbakırlı ‘Petrucciani’ piyanoda yeteneğini sergiliyor

Diyarbakır'da yaşayan 12 yaşındaki Roni Altunterun, Bach, Mozart, Beethoven gibi isimleri kendine örnek alıp Michel Petrucciani'nin eserlerini de çalıp yeteneğini sergiliyor.

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Diyarbakır’da yaşayan 12 yaşındaki Roni Altunterun’un müziğe ilgisi 8 yaşında başladı. 10 yaşında müziği içselleştiren Roni, Beethoven, Mozart, Johann Sebastian Bach ve Michel Petrucciani gibi dünyaca ünlü isimleri örnek alıp eserlerini çalmaya başladı.

Diyarbakır’da yetersiz eğitim gören Roni, ailesinin desteğiyle hocalarından online eğitim alıyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde ağırlık veren Roni, Avusturya ve Almanya’ya gidip eğitim görmek için akıcı bir şekilde İngilizce ve Almanca öğrenerek kendini de geliştirdi.

Roni’nin tek isteği ise ihtiyacı olan eğitimi görebilme imkanına sahip olmak.

“MAMASINI MÜZİK EŞLİĞİNDE YİYORDU”

Roni’nin babası Türkçe öğretmeni Murat Altunterun, Roni’nin mamasını bile müzik eşliğinde yediğini belirtti.

Altunterun, “Piyanoya başlaması 8 yaşında oldu. 4,5 yıldır piyano çalıyor. Roni’nin geniş bir müzik dinleme yelpazesi var. Caz, blues ve klasik müziği çok sever. Blues ve caz müzikte Duke Ellington, Michel Petrucciani, Oscar Peterson dinlemeyi seviyor ve aynı zamanda çalıyor. Klasik müzikte ise Beethoven, Mozart, Johann Sebastian Bach gibi klasik dönem sanatçılarını dinlemeyi ve çalmayı çok seviyor. Roni, şu an 7. sınıfa gidiyor. Müzik eğitimini de online alıyor. Ancak bu yeterli olmuyor. Roni’nin akranları konservatuvara gidip tam zamanlı okula gidebiliyor. Ama Roni’nin böyle bir şansı yok. Hocaları da Roni için Mimar Sinan konservatuvarını uygun görüyor. Ancak son 2-3 yıldır konservatuvara 8’nci sınıftan öğrenci almıyor. Biz de bu konuda ne yapacağımızı çok bilemiyoruz” dedi.

Roni de “Caz müzik okumak için Avusturya ve Almanya’ya gitmek istiyorum. Oraya gitmek içinde İngiliz ve Almanca öğrendim” diye konuştu. (İHA)