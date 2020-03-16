Dizi ve sinema sektörü isyanda: Yüksek risk altında çalışıyoruz

Corona virüsü sebebiyle ülke çapında pek çok önlem alırken dizi ve sinema sektörü bu önlemlerin dışında kaldıkları için isyan etti. Birçok derneğin bir araya gelerek yaptığı kamuoyu açıklamasında, dizi, sinema ve reklam setlerindeki çalışmaların en az 2 hafta durdurulması gerektiği konusunda ilgili bakanlıklara çağrıda bulunuldu.

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle alınan önlemlerde bar ve gece kulüpleri kapatıldı, kültür sanat etkinlikleri iptal edildi, okullar tatil edildi. Bütün bu önlemlerin yanında kendilerinin de yüksek risk altında çalıştıklarını belirten başta Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği olmak üzere birçok dernekten, dizi, sinema ve reklam setlerinde çalışanlar için ortak bir açıklama geldi.

Yapılan kamuoyu duyurusunda ‘Yüksek riskli sınıfta yer alan, yoğun insan ve ekipman sirkülasyonunun olduğu çalışma alanlarımız dizi, sinema ve reklam setlerindeki çalışma koşulları, temel ihtiyaçların karşılanmasındaki bazı zorluklar, bununla birlikte oluşturulması zorlaşan sağlıklı, hijyenik çalışma ortamı güçlükleri ve her bir çalışanın potansiyel taşıyıcı olma ihtimali karşısında tüm çalışmaların en az 2 hafta ertelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz’ açıklamasını yapan dernekler, Sağlık Bakanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na çağrıda bulundu.