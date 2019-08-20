Dizüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘dizüstü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Dizüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘dizüstü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘dizüstü’dür. Dizüstü mü, diz üstü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘dizüstü'dür.

DİZÜSTÜ NE DEMEK: Bilgisayarın her türlü donanımı ile küçültülerek taşınabilir duruma getirilmiş biçimi.

DİZÜSTÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “dizüstü mü, diz üstü mü” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı dizüstü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

diz üstü (Yanlış kullanım)

dizüstü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Üniversiteyi kazandığında babası bir dizüstü bilgisayar aldı.”