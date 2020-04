Doğadan gelen sevimli minikler

BirGün’ün haberine göre, Nihayet Cihan, 1,5 yıl önce Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinin Köprücü köyünde doğan Cihan, Anadolu Üniversitesi, Klasik Arkeoloji bölümünden 2005'te mezun oldu. İstanbul'da 1,5 yıl bir TV kanalında asistanlık ve yönetmenlik yapan Cihan, 2009 yılında Avustralya'ya gitti. Bu ülkede temizlikçilik, aşçılık yapan Cihan, yıl kaldı Avustralya'da…

Nihayet Cihan, Jungle Dudes karakterlerinin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı: “Sydney'de sanırım 2011 yılı idi, bir akşam evde can sıkıntısı ile elime geçen şeylerle (ahşap bacaklar, örgü parçası, bir dergi yaprağından kestiğim Claudia Schiffer dudakları) bir karakter yaptım. Yaşamın ta kendisi, doğa ana ve evrenin bizlere sunduğu her şey bana ilham verdi. Baktığım her yerde ve her şeyde gördüğüm tek şey, akıl almaz bir mucizenin içinde olduğumuz.”



Cihan bu sevimli karakterlerinde tohumlar, kozalar, ağaçlardan yerlere düşmüş parçalar, kuru çiçekler, ölü böcek ve kelebek kanatları kullandığını belirterek, son 4 yıldır ek bir malzeme kullanmadığını da ekledi.

Hobi olarak başladığı bu uğraş sonucu yaptığı eserleri önce arkadaşlarına hediye etmiş. Bir süredir tek geçim kaynağı. Cihan, mini heykelerini İnstagram, ve facebook adresinden beğeniye sunuyor.