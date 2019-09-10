Doğalgaz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘doğal gaz’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Doğalgaz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘doğal gaz’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘doğal gaz’dır. Doğal gaz mı, doğalgaz mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘doğal gaz'dır.

DOĞAL GAZ NE DEMEK:

1- Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz.

2- Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan vb. daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı, hidrojen, karbondioksit ve azot karışımı gaz.

3-Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz.

DOĞAL GAZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “doğal gaz mı, doğalgaz mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı doğal gaz şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

doğalgaz (Yanlış kullanım)

doğal gaz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Doğal gaz fiyatlarına yine zam geldi.”