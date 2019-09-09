Doğal miras katlediliyor

İstanbul'un Çatalca ilçesinin İnceğiz Köyü'nde bulunan tarihi M.Ö. 5500'e kadar uzanan ve Kemal Sunal'ın 'Salako' isimli filminin çekildiği İnceğiz Mağarası, bakımsızlıktan harabeye dönüşmüş durumda. Mağarada bulunan spreyle yapılan yazılamalar ve çöpler dikkat çekiyor.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



İstanbul'un Çatalca ilçesinin İnceğiz Köyü'nde bulunan İnceğiz Mağaraları’nı her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor. Mağaralar köylüler tarafından “Kemal Sunal mağaraları” olarak da adlandırılıyor. Bunun nedeni başta Salako olmak üzere Kemal Sunal'ın filmlerindeki bazı mağara sahnelerinin burada çekilmiş olması.

İnceğiz Mağaraları doğal yollarla oluşmuş kaya kovukların sonraki yıllarda insanlar tarafından işlenmesi, büyütülmesi sonucu 4-5 katlı bir apartman dairesi gibi birçok odadan oluşuyor. Tarihi ise M.Ö. 5500 yıllarına kadar iniyor. Mağarayı dikkatli gözlerle incelediğinizde doğal yollarla oluşmuş ilk kovukları ve daha sonra büyütülüp değişik amaçlarla kullanılmış odaları görmeniz mümkün.

TARİHE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Tarih açısında bu kadar önemli bir yere sahip olan İnceğiz Mağaraları şimdilerde terk edilmiş durumda. Her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği bu mağara çöp yığınlarının yanı sıra duvar yazılarıyla harabeye dönüşmek üzere.

SAHİPSİZ KALDI

Her yerinde tarih kokan İnceğiz Mağaraları’na ne Çatalça Belediyesi ne de Çatalça Kaymakamlığı sahip çıkmıyor. Çatalca Belediyesi özel kalem birimi İnceğiz Mağaraları’nın bakımının kendilerine ait olmadığını ve Çatalça Kaymakamlığına ait olduğunu belirtiyor. Kaymakamlık ise İnceğiz Köyü’nün 2014 senesinde mahalle statüsüne geçirilmesinin ardından Çatalca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olduğunu belirtiyor.



